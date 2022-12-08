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    Экс-замакима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность

    8 Декабря 2022, 16:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мухит Азирбаев избран председателем Союза строительной отрасли Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Единогласным решением членов Союза строительной отрасли Казахстана (ССО) Председателем правления Союза избран Азирбаев Мухит Бакытович», - сообщили в пресс-службе Союза строительной отрасли Казахстана.

    Союз строительной отрасли объединяет производственные компании, строителей, проектировщиков, архитекторов. Союз ставит перед собой задачи консолидации и выстраивания взаимоотношений строителей с профессиональным сообществом, внедрения новых технологий при проектировании и строительстве, а также содействия в реализации стратегии развития строительной отрасли, повышения качества строительных услуг.

    Мухит Азирбаев с апреля 2019 по сентябрь 2022 года занимал должность замакима Алматы. В сентябре ушел по собственному желанию.


    Фото: inbusiness.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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