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Экс-тренер «Кайрата» возглавил «Окжетпес»

3 Января 2019 19:41 120
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Экс-тренер «Кайрата» возглавил «Окжетпес»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новым главным тренером вернувшегося в КПЛ «Окжетпеса» стал молодой казахстанский специалист Андрей Карпович, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Сегодня «синегорцы» объявили о назначении 37-летнего специалиста на должность главного тренера. На этом посту он сменил россиянина Сергея Попкова.

Карпович ранее проработал более полутора лет в тренерском штабе «Кайрата», а в ноябре в качестве исполняющего обязанности главного тренера алматинцев завоевал свой первый трофей - Кубок Казахстана. В тренерский штаб Карповича войдет еще один бывший тренер «Кайрата» Сергей Лабодовский.


Фото: okzhetpes.kz 

 

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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