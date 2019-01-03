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Экс-тренер «Кайрата» возглавил «Окжетпес»
3 Января 2019 19:41 120
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новым главным тренером вернувшегося в КПЛ «Окжетпеса» стал молодой казахстанский специалист Андрей Карпович, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Новости по теме«Астану» официально покинул Саян Хамитжанов Куда Андрей Карпович ушел из «Кайрата»
Сегодня «синегорцы» объявили о назначении 37-летнего специалиста на должность главного тренера. На этом посту он сменил россиянина Сергея Попкова.
Карпович ранее проработал более полутора лет в тренерском штабе «Кайрата», а в ноябре в качестве исполняющего обязанности главного тренера алматинцев завоевал свой первый трофей - Кубок Казахстана. В тренерский штаб Карповича войдет еще один бывший тренер «Кайрата» Сергей Лабодовский.
Фото: okzhetpes.kz
Ключевые слова: Спорт,
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