Экс-тренер «Кайрата» и «Тараза» ушел из жизни в год своего 80-летия

Ушел из жизни Владимир Гулямхайдаров (1946–2026) — культовый советский и таджикский футболист, мастер спорта СССР и заслуженный тренер, оставивший след в казахстанском футболе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Будучи одной из главных легенд таджикского футбола, он восхищал болельщиков филигранной техникой и уникальным видением поля. Почти 12 лет своей карьеры полузащитник посвятил душанбинскому «Памиру», став одним из лучших бомбардиров в его истории. Также на его счету 8 матчей и 3 гола за олимпийскую сборную СССР.

После завершения игрового пути Гулямхайдаров стал выдающимся наставником. На протяжении 16 лет он трудился в Казахстане, который называл своей второй родиной.

Для алматинского «Кайрата» Владимир Гулямхайдаров стал знаковой фигурой, работая в структуре клуба в самые разные и непростые периоды.

В период вынужденного разделения бренда на «армейский» и «гражданский» клубы, Гулямхайдаров помогал тренировать СОПФК «Кайрат». Под его руководством «гражданская» команда дважды принципиально обыграла армейцев, завоевав в сезоне-1999 Кубок Казахстана и бронзовые медали чемпионата.

В 2003 году он возглавил команду в качестве главного тренера. Именно Владимир Алексеевич заложил прочный фундамент и наигрывал состав, который уже в следующем, 2004 году, привел «Кайрат» к историческому золоту чемпионата Казахстана.

В футбольном клубе «Тараз» Владимир Гулямхайдаров проявил себя как сильный кризис-менеджер в один из самых сложных периодов для южной команды.

Он возглавил жамбылский коллектив в качестве главного тренера в июле 2003 года, перейдя туда сразу после ухода со своего поста в «Кайрате». На момент прихода Гулямхайдарова «Тараз» находился в глубоком игровом кризисе и, по воспоминаниям самого наставника, «одной ногой уже стоял в Первой лиге». Специалисту удалось в кратчайшие сроки перестроить тренировочный процесс, эмоционально встряхнуть футболистов и выдать серию важнейших побед. В результате команда сохранила место в элитном дивизионе, заняв 12-е место из 16.

Работа Гулямхайдарова с молодежью в том сезоне помогла заложить основу для следующего игрового года. Руководство «Тараза» планировало продлить контракт со специалистом, однако предложение поступило с опозданием — Владимир Алексеевич уже принял приглашение своего давнего товарища Леонид Пахомова и вернулся в тренерский штаб «Кайрата» строить чемпионский состав.

Гулямхайдаров повторно возглавил алматинцев в середине сезона 2005 года после громкого увольнения Алексея Петрушина из-за вылета из Лиги чемпионов. Специалист стабилизировал игру команды и довел ее до бронзовых наград внутреннего первенства.

Ранее сообщалось, что автор алматинского баскетбольного чуда Рамунас Цвирка скончался в 59 лет.