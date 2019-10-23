Экс-судье дали 3,5 года в Алматы: приговор разъяснили в горсуде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинском городском суде объяснили приговор экс-судье Андрею Штейнке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Алматинский городской суд отменил оправдательный приговор в отношении экс-судьи Ауэзовского районного суда № 2 Алматы А.Штейнке.

«Он приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Подсудимый признан виновным в подстрекательстве к даче взятки (ст. 28 ч.4 ст. 367 ч.2 УК РК) и покушении на мошенничество (ст.24 ч. 3, п.п. 1,2, ст.190 ч. 3 УК РК). А. Штейнке взят под стражу в зале суда», - отметили в горсуде.

Оправдательный приговор отменен ввиду односторонности и неполноты судебного следствия, несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также грубого и существенного нарушения УПК, сообщили в суде.

По информации горсуда, в декабре 2018 года потерпевшая, знакомая с Андреем Штейнке, обратилась к нему с просьбой оказать помощь в снятии обременений с ее квартир, наложенных постановлениями судов. Воспользовавшись ситуацией, Андрей Штейнке подстрекал потерпевшую дать взятку в 10 тысяч долларов с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, обещая оказать помощь в снятии арестов. Фактически он намеревался присвоить эти деньги. После их получения пытался избавиться от большей части (8 тысяч долларов), которая была муляжом.

Апелляция квалифицировала его действия как покушение на мошенничество, поскольку Штейнке фактически совершил действия, непосредственно направленные на похищение 10 тысяч долларов путем мошенничества. Он не смог довести эти действия до конца по независящим от него обстоятельствам, отметили в суде.

«Его вина касательно подстрекательства к даче взятки доказана. Выводы суда о его невиновности в этой части признаны необоснованными и не соответствующими фактическим обстоятельствам дела. По наказанию. За мошенничество, как тяжкое преступление, предусмотрены наказания - ограничение либо лишение свободы. За покушение на мошенничество в соответствии со ст. 56 УК срок наказания не может превышать 5 лет 3 месяцев ограничения или лишения свободы. За подстрекательство к даче взятки,как преступление средней тяжести - штраф и лишение свободы до 5 лет. При назначении наказания Штейнке, суд учел наличие у него на иждивении 4 несовершеннолетних детей, отсутствие факта привлечения к уголовной ответственности, положительные характеристики по месту жительства, а также позицию потерпевшей, которая отозвала свою жалобу и просила не лишать его свободы. С учетом изложенного, суд посчитал необходимым избрать самый строгий из всех видов наказания - лишение свободы», - отметили в горсуде.

Приговор вступил в законную силу.