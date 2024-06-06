Экс-сотрудников Центра подготовки олимпийского резерва в Алматы подозревают в хищении 56 млн тенге

Сотрудники управления спорта города Алматы и его подведомственной организации подозреваются в хищении бюджетных средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикор.

Антикоррупционной службой по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывших сотрудников управления спорта и Центра подготовки олимпийского резерва по факту присвоения и растраты бюджетных средств в особо крупном размере.



Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге путем начисления и выплаты заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность.



Расследование продолжается.



Согласно статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.