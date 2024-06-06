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    10:47, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Экс-сотрудников Центра подготовки олимпийского резерва в Алматы подозревают в хищении 56 млн тенге

    деньги
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Сотрудники управления спорта города Алматы и его подведомственной организации подозреваются в хищении бюджетных средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикор.

    Антикоррупционной службой по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывших сотрудников управления спорта и Центра подготовки олимпийского резерва по факту присвоения и растраты бюджетных средств в особо крупном размере.

    Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге путем начисления и выплаты заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность.

    Расследование продолжается.

    Согласно статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Коррупция Хищение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Алматы Антикор
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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