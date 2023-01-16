Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Экс-сотрудники правоохранительных органов осуждены в Алматы за вторичный оборот оружия

16 Января 2023, 10:29
Экс-сотрудники правоохранительных органов осуждены в Алматы за вторичный оборот оружия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершился судебный процесс в отношении действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, а также их пособников, занимавшихся вторичным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом.

Канал вторичного оборота оружия был пресечен Комитетом национальной безопасности совместно с департаментом собственной безопасности МВД в ходе двух этапов в Алматы, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

В процессе задержаний и обысков изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7 387 боеприпасов.

Ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции.

В процессе дальнейшей оперативной разработки Комитетом национальной безопасности выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, состоявшая из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей.

Решением Алмалинского районного суда г.Алматы виновные лица осуждены к различным срокам наказания от 2 до 5 лет лишения свободы.

За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволен со службы по отрицательным мотивам.

Принятые меры оказали положительный профилактический эффект на криминогенную обстановку и соблюдение законности в сфере контроля за оборотом оружия.




Фото и видео: пресс-служба КНБ РК
Новости по теме
Пожар в Аманкарагайском лесу: тракториста осудили в Костанае
Суд вынес приговор мужчине за нападение с ножом на жену в Алматы
Убийство врача Юрия Шумкова: подсудимому дали 18 лет тюрьмы
Теги:
Читайте также
Пожар в Аманкарагайском лесу: тракториста осудили в Костанае
Суд вынес приговор мужчине за нападение с ножом на жену в Алматы
Нурлану Масимову вменяют еще два дела
Убийство врача Юрия Шумкова: подсудимому дали 18 лет тюрьмы
Крупный канал поставки наркотиков пресечен в ВКО
Узбекистанец задержан с крупной партией наркотиков в Алматы
Браконьеров с тушей сайгака задержали в жамбылском заповеднике
Президент РК принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби»
Новости партнеров
Популярное
1 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
2 На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
3 Крупный завод в СКО выставили на торги
4 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
5 На сколько обновился состав Сената

Лента новостей