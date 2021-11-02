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    18:37, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Экс-сотрудники аэропорта Алматы пожаловались на незаконное увольнение

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывшие сотрудники Международного аэропорта Алматы подали жалобу в связи с увольнением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    30 октября бывшие сотрудники международного аэропорта Алматы собрались в авиационной транспортной прокуратуре Алматы и заявили о незаконном увольнении.

    По словам экс-сотрудников, их уволили без предупреждения, а на их место пришли неквалифицированные люди. Авиационная прокуратура приняла заявления бывших сотрудников и пообещала решить вопрос.

    С официальным заявлением по данному вопросу выступила пресс-служба международного аэропорта Алматы.

    «Согласно последнему обращению бывших сотрудников Международного аэропорта Алматы сообщаем, что данные претензии в адрес АО «Международный аэропорт Алматы» являются необоснованными. Сотрудники были уволены по их собственной инициативе. Трудовые договора с ними были расторгнуты в рамках Трудового Кодекса Республики Казахстан согласно п.п. 5, статье 49», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Закон и право Общество Алматы Трудоустройство
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