Экс-сотрудники аэропорта Алматы пожаловались на незаконное увольнение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывшие сотрудники Международного аэропорта Алматы подали жалобу в связи с увольнением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 октября бывшие сотрудники международного аэропорта Алматы собрались в авиационной транспортной прокуратуре Алматы и заявили о незаконном увольнении.

По словам экс-сотрудников, их уволили без предупреждения, а на их место пришли неквалифицированные люди. Авиационная прокуратура приняла заявления бывших сотрудников и пообещала решить вопрос.

С официальным заявлением по данному вопросу выступила пресс-служба международного аэропорта Алматы.

«Согласно последнему обращению бывших сотрудников Международного аэропорта Алматы сообщаем, что данные претензии в адрес АО «Международный аэропорт Алматы» являются необоснованными. Сотрудники были уволены по их собственной инициативе. Трудовые договора с ними были расторгнуты в рамках Трудового Кодекса Республики Казахстан согласно п.п. 5, статье 49», - говорится в сообщении.