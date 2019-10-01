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вчера 23:21
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вчера 20:45
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вчера 20:38
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Экс-сотрудник ДГД избил заведующую кафе в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Хобдинском районе Актюбинской области госслужащий избил заведующую кафе, заведено дело по статье «Хулиганство», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 сентября. По словам потерпевшей Шынар Камиевой, один из клиентов поднял шум и отказался платить, второй его знакомый справлял нужду возле дверей заведения. В кафе мужчины представились как сотрудники отдела госдоходов.
Женщина сделала замечание, началась перепалка, ссора. В этот момент подошел первый госслужащий и ударил ее.
По данному факту в полиции было возбуждено дело по статье 293 «Хулиганство».
«24 сентября между заведующей кафе в поселке Кобда и местным жителем произошел инцидент, в результате которого мужчина ударил потерпевшую в лицо. Начато следствие по статье «Хулиганство», - сказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Двое подозреваемых по данному делу уволились по собственному желанию с работы из районного отдела госдоходов, где они проработали около 10 лет.
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