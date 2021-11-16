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Экс-руководство ФК «Астана» заподозрили в хищении, начато расследование

16 Ноября 2021 19:58
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Экс-руководство ФК «Астана» заподозрили в хищении, начато расследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего руководства ФК «Астана» по факту хищения денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Антикоррупционной службой по обращению руководства ФК «Астана» проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководства по факту хищения денежных средств клуба. Проверяется информация о выводе денежных средств путем выплаты агентам футболистов (легионеров) их вознаграждений. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщила пресс-служба Антикора.


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