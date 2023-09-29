Экс-руководитель управления земельных отношений Алматы подозревается в коррупции

Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий и внешнего анализа коррупционных рисков изобличен бывший руководитель управления земельных отношений города Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий и внешнего анализа коррупционных рисков изобличен бывший руководитель управления земельных отношений города Алматы.

Он подозревается в пособничестве частным лицам в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов.

В результате действий чиновника государству нанесен ущерб в виде стоимости земельных участков на общую сумму 180 000 000 тенге.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.



Досудебное расследование продолжается.

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