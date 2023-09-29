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    13:03, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Экс-руководитель управления земельных отношений Алматы подозревается в коррупции

    взятка

    Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий и внешнего анализа коррупционных рисков изобличен бывший руководитель управления земельных отношений города Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

    Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий и внешнего анализа коррупционных рисков изобличен бывший руководитель управления земельных отношений города Алматы.

    Он подозревается в пособничестве частным лицам в незаконном завладении земельными участками из государственного земельного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов.

    В результате действий чиновника государству нанесен ущерб в виде стоимости земельных участков на общую сумму 180 000 000 тенге.

    С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

    Досудебное расследование продолжается.

    Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Коррупция Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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