Экс-руководитель управления строительства назначен районным акимом в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ-Назначен аким Мендыкаринского района Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Костанайской области, первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов по согласованию с депутатами районного маслихата представил местному активу нового акима Нурлана Катарбекова.





Нурлан Катарбеков родился в 1981 году в Костанае. Ранее он занимал должность руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области. Работу на госслужбе начал в 2005 году в качестве главного специалиста отдела контроля Управления финансового контроля по Костанайской области



