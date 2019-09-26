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Экс-руководитель управления строительства назначен районным акимом в Костанайской области

26 Сентября 2019 10:54
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Экс-руководитель управления строительства назначен районным акимом в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ-Назначен аким Мендыкаринского района Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима Костанайской области, первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов по согласованию с депутатами районного маслихата представил местному активу нового акима Нурлана Катарбекова.


Нурлан Катарбеков родился в 1981 году в Костанае. Ранее он занимал должность руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области. Работу на госслужбе начал в 2005 году в качестве главного специалиста отдела контроля Управления финансового контроля по Костанайской области


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Ключевые слова: Костанайская область, Назначения,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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