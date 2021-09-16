Экс-риэлтор обманул астанчан на 1,2 млн тенге

НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ - Один миллион двести тысяч тенге заработал мошенник в столице на «аренде» чужой квартиры. Ложные объявления заманили десять человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

Сразу десять человек попались на уловку мошенника, сдававшего чужую квартиру. В течение одной недели они «арендовали» одну и ту же квартиру. Не встречаясь с «арендодателем» и поверив его словам, они отправили по 120 000 тенге на электронный кошелек, но когда приехали за ключами, то их встретили чужие люди, которые арендуют эту квартиру уже долгое время.

Всех потерпевших привлекла приемлемая цена и фотографии квартиры в объявлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 29-летнего подозреваемого. Он размещал ложные объявления на сайте аренды недвижимости, выкладывая для привлекательности фото квартир, скопированных заранее с чужих объявлений и указывая приемлемую сумму.

По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК.

При разговоре по телефону, мошенник вел деликатную беседу и просил перечислить деньги на банковскую карту. Когда потерпевшие перечисляли деньги, он тут же удалял объявления и отключал сотовые телефоны. Установлено, что ранее он работал риэлтором. Общая сумма ущерба составила 1 200 000 тенге.

Полицейские предупреждают граждан и просят проверять достоверность предлагаемых услуг и товаров. Не совершать предоплату и оплачивать за услуги только после проверки их достоверности.