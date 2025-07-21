Экс-прокурор города Сатпаев осужден в Кызылорде

Как сообщила пресс-служба областного суда, в рамках судебного процесса рассматривалось уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан: пункт 2 части 3 статьи 190, часть 4 статьи 28 и часть 2 статьи 367.

Согласно материалам дела, 1 апреля текущего года подсудимый встретил в городе Кызылорда своего знакомого по имени Т. Во время разговора он узнал, что в отношении Т. проводится досудебное расследование по факту хулиганства. Воспользовавшись своим служебным положением, он обманом и злоупотребляя доверием, убедил знакомого в том, что может оказать содействие в благоприятном разрешении данного уголовного дела за денежное вознаграждение. При этом подсудимый склонил Т. к совершению преступления — даче взятки должностному лицу, уполномоченному принимать процессуальные решения, в значительном размере.

На следующий день, 2 апреля, подсудимый вновь встретился с Т. на улице Желтоксан в Кызылорде. В ходе встречи он ложно заявил, что через своих знакомых способен повлиять на положительное решение по уголовному делу. Используя свое служебное положение, он потребовал 2 миллиона тенге. В результате Т. перевел 1 миллион тенге на банковский счет в «Kaspi bank», зарегистрированный на абонентский номер, принадлежащий знакомому подсудимого.

Позднее, 24 апреля, подсудимый вновь связался с Т. по телефону и потребовал перевести еще 500 тысяч тенге. Деньги также были переведены на счет в «Kaspi bank», зарегистрированный на абонентский номер третьего лица. Таким образом, подсудимый путем обмана присвоил чужие денежные средства.

— В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, — говорится в сообщении.

Согласно приговору суда, бывший представитель прокуратуры признан виновным и осужден:

по пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК — к 3 годам лишения свободы;

по части 4 статьи 28 и части 2 статьи 367 УК РК — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

На основании части 3 статьи 58 УК РК, менее строгое наказание было поглощено более строгим, и суд назначил окончательное наказание — 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Дополнительно суд постановил пожизненно запретить осужденному занимать должности на государственной службе, а также судейские должности, работать в органах местного самоуправления, в Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, в органах, уполномоченных регулировать, контролировать и надзирать за финансовым рынком и финансовыми организациями, в государственных учреждениях и субъектах квазигосударственного сектора.

Апелляционная жалоба, поданная в судебную коллегию по уголовным делам Кызылординского областного суда, была рассмотрена, и приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Ранее мы сообщали о том, что в Западно-Казахстанской области был осужден руководитель отдела архитектуры и градостроительства за получение взятки в размере 1,5 миллиона тенге.