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    09:15, 09 Март 2021 | GMT +6

    Экс-президенту Бразилии Луле да Силве отменили приговоры

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Верховный суд Бразилии отменил приговоры бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Политик был признан виновным в коррупции и отмывании денег судом в Куритибе, который «не был уполномочен рассматривать данные дела», постановили в высшей судебной инстанции страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Это решение автоматически аннулирует запрет на участие Лулы да Силвы в будущих президентских выборах. На прошлых - в 2018-ом - он не смог баллотироваться, так как находился в тюрьме. Тогда победил Жаир Болсонару. А вынесший приговор Луле да Силве судья Сержиу Мору стал министром юстиции.

    Сам экс-президент утверждает, что дела против него были сфабрикованы. Их направят на пересмотр - в суд Федерального округа.


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