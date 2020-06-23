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Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы

23 Июня 2020 15:42
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Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – Суд приговорил экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

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В производстве Первомайского районного суда города Бишкек находится уголовное дело, в котором обвиняются в совершении коррупционных преступлений бывший президент КР Алмазбек Атамбаев, экс-заведующая отделом судебной реформы и законности аппарата президента Индира Джолдубаева, бывший руководитель Национального центра гематологии Абдухалим Раимжанов и экс-советник председателя Государственной службы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев.

Сегодня состоялось последнее заседание по данному уголовному делу. Так, решением Первомайского районного суда, бывший президент КР Алмазбек Атамбаев признан виновным по ст. 43 ч. 2, ст. 312 ч. 2 и осуждён на 11 лет 2 месяца с лишением всех государственных наград и конфискацию имущества.

Процесс прошел без участия Алмазбека Атамбаева.

Напомним, что ранее парламентом КР была создана специальная комиссия по вопросу выдвижения обвинений против Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса экс-президента. По итогам комиссия пришла к выводу, что Атамбаев причастен к ряду фактов преступлений. В частности, к коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при закупке угля для столичной ТЭЦ, незаконной трансформации и приобретению земельных участков в селах Кой-Таш и отмыванию денег.

8 августа 2019 года правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он был водворен в СИЗО ГКНБ.


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#Суды   #Кыргызстан   #Судебный процесс  
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