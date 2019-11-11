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Экс-президент Словении отметил большой опыт Казахстана в урегулировании конфликтов

11 Ноября 2019 14:46
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Экс-президент Словении отметил большой опыт Казахстана в урегулировании конфликтов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-президент Словении Данило Тюрк отметил большой опыт Казахстана в урегулировании конфликтных вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отвечая на вопросы журналистов на брифинге в рамках пятого юбилейного заседания политического форума Astana Club, Данило Тюрк отметил, что сегодня в мире ухудшается доверие государств друг к другу и очень важно организовывать диалоговые площадки.

«Мы встречаемся в Нур-Султане. У Казахстана великий опыт в деле инициирования процессов – таких как нацеленных на создание новых зон, свободных от ядерного оружия. С другой стороны, у Казахстана есть еще одна инициатива, например, Сирийская инициатива – Астанинский процесс. Создаются какие-то структуры здесь на региональном уровне. Казахстан является хорошим актором, который может начать такой процесс», - сказал Данило Тюрк.

Он также добавил, что уже в третий раз участвует на заседаниях форума «Astana Club».

«Я пришел сюда, учитывая, что здесь интересное обсуждение. Здесь мы видим представителей с различным опытом и можем обсуждать основные проблемы безопасности и международного сотрудничества. На самом деле подобных событий немного», - подчеркнул экс-глава Словении.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Нур-Султан,
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Серик Сабеков

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