Экс-Президент Словакии приветствует курс реформ в Казахстане

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ – Экс-Президент Словацкой Республики Иван Гашпарович приветствует курс реформ, реализуемых в Казахстане, и полагает, что они обеспечат дальнейшее поступательное развитие страны. Об этом И. Гашпарович, возглавлявший Словакию в 2004-2014 годах, сказал на состоявшейся встрече с Послом Казахстана в Братиславе Романом Василенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

И. Гашпарович дважды посещал Казахстан в 2010 году. Сначала с официальным визитом, а затем для участия в саммите ОБСЕ. В 2007 же году он принимал с государственным визитом в столице Словакии Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Завершив срок своих полномочий в качестве Президента СР, И. Гашпарович, будучи правоведом, ученым, автором многочисленных книг и учебников по юриспруденции, вернулся к занятию наукой и преподаванию права в Университете Коменского.

Как отметил экс-Президент на встрече, он с теплотой вспоминает свои визиты в Казахстан, все эти годы внимательно следит за развитием страны и впечатлен его достижениями. Приветствуя курс политических и социально-экономических реформ, изложенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, И. Гашпарович отметил особую актуальность и важность укрепления верховенства права, защиты прав человека, совершенствования инвестиционного климата, что в совокупности призвано дать серьезный эффект как для стимулирования внутреннего экономического роста, так и для расширения сотрудничества с деловыми кругами других стран.

Как отмечалось на встрече, потенциал расширения такого сотрудничества между Словакией и Казахстаном может заключаться в сферах промышленности, в том числе автомобилестроения, дизайна и проектирования, переработки продукции сельского хозяйства, информационных технологий.

По итогам беседы, прошедшей в очень теплой атмосфере, И. Гашпарович передал наилучшие пожелания дальнейших успехов и процветания руководству и народу Казахстана.