Экс-президент ЕБРР ответил на вопросы членов Президентского молодежного кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дискуссионный клуб участников Президентского молодежного кадрового резерва начал свою работу в городе Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня гостем клуба стал сэр Сума Чакрабарти, являющийся внештатным советником Главы Государства, заместителем председателя Высшего Совета при Президенте Республики Казахстан по реформам и экс-президентом Европейского банка реконструкции и развития.

Сэр Чакрабарти подробно рассказал о своей работе и поделился советами по лидерству, а также ответил на многочисленные вопросы участников Клуба.

Главным рефреном выступления г-на Чакрабарти стала роль молодежи в происходящих модернизационных процессах. Обращаясь к собравшимся, Сэр Сума Чакрабарти сказал:

«Вы уже лидеры сегодняшнего дня. И, что еще более важно, вы лидеры будущего».

За два часа общения Сума Чакрабарти ответил на большое количество вопросов, включая вопросы стратегического планирования, территориального развития, системы государственного управления, увеличение инвестиций в экономику Казахстана и другие.

Участниками Президентского молодежного кадрового резерва планируется дополнительно рассмотреть и подготовить механизм реализации обсужденных вопросов и предложений, с учетом экспертного мнения сэра Чакрабарти.

«Как члены Президентского молодежного кадрового резерва, мы являемся гражданами, патриотами Казахстана. Во главу угла ставим повышение благосостояние общества и улучшение качества жизни, эффективность оказания государственных услуг, поддержке. Для этого мы готовы использовать все доступные конструктивные площадки как сегодняшний открытый диалог. Наши коллеги с резерва являются связующим звеном между подрастающим поколением и зрелым, между государством и бизнесом. Мы, работая в «поле», понимаем затруднения, имеющиеся в процессах, в стратегиях и можем внести свой вклад в эти изменения», - было отмечено модератором клуба Айдыном Байедиловым.

«В целом, состоялся открытый и заинтересованный диалог, основные идеи которого будут положены в основу принятия будущих решений, что конечно же мотивирует и вдохновляет нас как резервистов», - подчеркнула резервист Асель Сарсенбаева.

Другой резервист Алмат Ахматолла также выразил свое мнение: «Президентский молодежный кадровый резерв объединил инициативных молодых людей и предоставил им площадку для коммуникаций, обмена мнением для дальнейшего совершенствования процессов и устойчивого развития в Казахстане».

Организаторами были соблюдены все санитарно-профилактические меры для минимизации риска распространения коронавирусной инфекции.