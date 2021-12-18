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Экс-претендент на титул WBA из Казахстана побил узбекистанца в Нур-Султане

18 Декабря 2021 22:24
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Экс-претендент на титул WBA из Казахстана побил узбекистанца в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Даулет Даукенов (9-2, 4 КО) встретился с узбекистанцем Елдорбеком Саидовым (5-6-2, 3 КО) на вечере профессионального бокса в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Бой в первом полусреднем весе был запланирован на восемь раундов и завершился победой Даукенова единогласным решением судей.

Таким образом, Даулет Даукенов одержал десятую победу на профи-ринге, а Елдорбек Саидов потерпел седьмое поражение. Добавим, что в феврале этого года Даукенов дрался за титул чемпиона WBA ABC Continental, но проиграл единогласным решением судей украинскому боксеру Александру Абрамяну (5-2-1, 2 КО).


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#Нур-Султан   #Спорт   #Бокс  
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