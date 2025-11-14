Экс-премьеру Грузии заочно предъявили обвинения по двум уголовным делам
Бывшему премьер-министру Грузии и лидеру оппозиционной партии «За Грузию» Георгию Гахария, находящемуся за пределами страны, грозит до 13 лет лишения свободы, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на грузинские СМИ.
Генеральная прокуратура Грузии предъявила ему обвинения по событиям июня 2019 года, известным как «Ночь Гаврилова», а также по делу о размещении полицейского поста в районе села Чорчана вблизи Цхинвальского региона.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, ведомство намерено ходатайствовать о заключении Гахария под стражу в порядке заочной меры пресечения. По информации ведомства, уголовные производства были активизированы в этом году. Летом возобновлено расследование инцидента в Чорчана, а спустя месяц пересмотрено дело о разгоне протестной акции 20–21 июня 2019 года в Тбилиси.
Согласно материалам следствия, в период исполнения обязанностей министра внутренних дел Гахария якобы отдал распоряжение о коллективном и чрезмерном применении спецсредств при разгоне демонстрации перед парламентом, что привело к травмированию более 240 человек.
Второй эпизод касается решения августа 2019 года об установке полицейского блокпоста в районе села Чорчана. По версии прокуратуры, Гахария действовал единолично, «без согласования с премьер-министром, Национальным советом безопасности, Государственной службой безопасности и без уведомления Мониторинговой миссии ЕС».
Как утверждается, последовавшая эскалация вблизи линии разграничения создала угрозу осложнения обстановки и затронула интересы местного населения.
В настоящее время лидер оппозиционной партии «За Грузию» Гахария находится в Германии, где получил разрешение на временное жительство. Гахария покинул Грузию несколько месяцев назад после допроса во временной следственной парламентской комиссии.
В январе в Батуми было совершено нападение на Георгия Гахария, в результате политик получил перелом носовой кости и сотрясение мозга.