    14:19, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Экс-премьеру Грузии заочно предъявили обвинения по двум уголовным делам

    Бывшему премьер-министру Грузии и лидеру оппозиционной партии «За Грузию» Георгию Гахария, находящемуся за пределами страны, грозит до 13 лет лишения свободы, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на грузинские СМИ.

    Фото: facebook.com/GakhariaGiorgi/

    Генеральная прокуратура Грузии предъявила ему обвинения по событиям июня 2019 года, известным как «Ночь Гаврилова», а также по делу о размещении полицейского поста в районе села Чорчана вблизи Цхинвальского региона.

    Как сообщили в Генеральной прокуратуре, ведомство намерено ходатайствовать о заключении Гахария под стражу в порядке заочной меры пресечения. По информации ведомства, уголовные производства были активизированы в этом году. Летом возобновлено расследование инцидента в Чорчана, а спустя месяц пересмотрено дело о разгоне протестной акции 20–21 июня 2019 года в Тбилиси.

    Согласно материалам следствия, в период исполнения обязанностей министра внутренних дел Гахария якобы отдал распоряжение о коллективном и чрезмерном применении спецсредств при разгоне демонстрации перед парламентом, что привело к травмированию более 240 человек. 

    Второй эпизод касается решения августа 2019 года об установке полицейского блокпоста в районе села Чорчана. По версии прокуратуры, Гахария действовал единолично, «без согласования с премьер-министром, Национальным советом безопасности, Государственной службой безопасности и без уведомления Мониторинговой миссии ЕС».

    Как утверждается, последовавшая эскалация вблизи линии разграничения создала угрозу осложнения обстановки и затронула интересы местного населения.
    В настоящее время лидер оппозиционной партии «За Грузию» Гахария находится в Германии, где получил разрешение на временное жительство. Гахария покинул Грузию несколько месяцев назад после допроса во временной следственной парламентской комиссии.

    В январе в Батуми было совершено нападение на Георгия Гахария, в результате политик получил перелом носовой кости и сотрясение мозга.

