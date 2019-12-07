Экс-премьеров Кыргызстана приговорили к 15 и 7,5 годам - дело о модернизации ТЭЦ Бишкека

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - КАБАР - В Свердловском районном суде Бишкека состоялось открытое заседание по делу о модернизации бишкекской ТЭЦ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Судья, вернувшись из совещательной комнаты, огласила приговор.

Суд признал виновными и назначил фигурантам следующее наказание:- бывшему премьер-министру, на тот момент заведующему отделом внешней политики Аппарата президента КР Сапару Исакову —15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением дипломатического ранга Чрезвычайного и полномочного посла КР и всех государственных наград и права занимать государственные должности в течение трех лет;- бывшему главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву — 15 лет лишения свободы, с лишением всех медалей и грамот и права занимать должности в государственных органах 3 года;- на тот момент премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву —7 лет и 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности в государственных органах 3 года;- на тот момент министру энергетики Осмонбеку Артыкбаеву — с учетом принятых во внимание обстоятельств, смягчающих наказание, в виде возмещения ущерба государству в размере 5 миллионов сомов и освободить в зале суда;- экс-руководителю предприятия «Электрические станции» Салайдину Авазову — 11 лет и 3 месяца лишения свободы, с лишением права занимать должности в государственных органах 3 года;- на тот момент заместителю главы Нацэнергохолдинга« Жолдошбеку Назарову — 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с учетом отбытого наказания освободить в зале суда;- на тот момент исполнительному директору проекта модернизации ТЭЦ Темирлану Бримкулову — 2 года 6 месяцев с учетом отбытого наказания освободить в зале суда;- экс-министру финансов Ольге Лавровой — назначить штраф в размере 3 млн. сомов оставить под подпиской о невыезде.

На имущество всех фигурантов дела наложен арест до погашения причиненного материального ущерба.

По факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека», согласно выводам экспертов, государству был причинен ущерб на общую сумму 5 млрд. 439 млн. сомов.