Экс-премьера Кыргызстана Сапара Исакова осудили на 18 лет

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Бывшего премьера Кыргызстана Сапара Исакова приговорили к 18 годам лишения свободы , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

В Первомайском районном суде Бишкека проходит очередное заседание по делу о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и ипподрома в городе Чолпон-Ата. Выйдя из совещательной комнаты, судья огласил приговор.

Так, бывшего премьер-министра Сапара Исакова суд признал виновным по ст. 319 ч.2 УК КР и назначил ему наказание в совокупности в виде 18 лет лишения свободы. Также суд постановил взыскать с него в качестве возмещения ущерба 247 млн. 650 тыс. сомов.

Второго фигуранта данного уголовного дела - бывшую заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву признал виновной по ст. 320 ч.1 УК КР. Ей назначен штраф в сумме 260 тыс. сомов.

Ранее Свердловский райсуд приговорил бывшего премьер-министра, на тот момент заведующего отделом внешней политики аппарата президента КР Сапара Исакова, к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла КР и всех государственных наград и права занимать госдолжности в течение 3-х лет по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.