Экс-премьер РК Серик Ахметов отбыл свой срок наказания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-премьер Казахстана Серик Ахметов отбыл свой срок наказания. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 сентября 2021 года осужденный Ахметов С.Н. снят с учета пробации по основному виду наказания в связи с отбытием срока. В настоящее время состоит на учете в Службе пробации Казыбекбийского района по дополнительному наказанию в виде запрета занимать определенные должности», - проинформировали в Комитете уголовно-исполнительной системы.

Напомним, Серик Ахметов был приговорен к 10 годам лишения свободы. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области оглашен приговор по делу экс-премьер-министра Серика Ахметова и других должностных лиц.

В соответствии с приговором суда экс-премьер-министр С.Ахметов признан виновным по статье 176 ч.4 п. «б» УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), статье 310 ч.3 УК РК (незаконное участие в предпринимательской деятельности), статье 307 ч.3 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями), статье 310-1 ч. 3 УК РК (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

По совокупности, на основании статьи 58 ч.3 УК РК, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, С.Ахметову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет. Отбытие наказания назначено в исправительной колонии общего режима.