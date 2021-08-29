Экс-премьер Норвегии: Казахстан - важный мост между Востоком и Западом

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Бывший премьер-министр Норвегии, ныне руководитель Осло Центра Кьелл Магне Бондевик опубликовал статью в норвежской газете «Vårt Land», посвященную 30-летию Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Политик подчеркивает, что благодаря своему расположению и продуманной политике Казахстан играет важную роль в качестве моста между Востоком и Западом.

«Было интересно наблюдать за развитием этого государства с момента обретения независимости. Страна с населением около 20 миллионов человек богата природными ресурсами, особенно нефтью, газом и углем. Она охватывает территорию, сравнимую со всей Западной Европой, и граничит с могущественными соседями, такими как Китай и Россия», - отмечает Бондевик.

Экс-премьер вспоминает свою первую встречу с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым во время сессии Всемирного экономического форума в Давосе: «Я встретил политического лидера с более чем обычными амбициями для своей страны. Он хотел более тесного сотрудничества с Норвегией и другими европейскими странами».

По мнению Бондевика, Казахстан заботится о стабильности, чтобы поддерживать безопасность и мир в регионе и в более широком контексте. Это очень важно, учитывая ситуацию в других «стан-странах» Центральной Азии. Речь идет о таких вызовах, как терроризм, торговля людьми и энергетика. «В этом контексте я считаю, что Европа должна развивать еще более тесное сотрудничество с Казахстаном и всей Центральной Азией», - отмечает политик.

В качестве примера для сотрудничества бывший премьер Норвегии приводит ОБСЕ: «Организация представляет собой естественную структурную основу для расширенного сотрудничества. Здесь Казахстан является членом и играет активную роль. Например, Кайрат Абдрахманов, бывший министр иностранных дел страны, сейчас является Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств ОБСЕ. Эта организация, которую часто недооценивают, сыграла решающую роль, когда по Восточной и Центральной Европе, а затем и по самому Советскому Союзу прокатилась волна революций около 30 лет назад. Странам, которые этого хотели, было еще далеко до членства в НАТО и ЕС. Но ОБСЕ уже была устоявшимся местом встречи бывших коммунистических государств и демократического Запада. Это способствовало большему взаимопониманию и стабильности между странами, которые ранее были разделены «железным занавесом» и различными военными союзами и идеологиями».

Особо К.Бондевик подчеркивает роль Казахстана в глобальном ядерном нераспространении. «Казахстан является пионером в ядерном вопросе. Когда страна обрела независимость, она удалила со своей территории все ядерное оружие советской эпохи. Позже Казахстан проводил активную деятельность на международном уровне ради цели избавления мира от ядерной угрозы», - отметил он.

По мнению норвежского политика, 30-летие независимого Казахстана - это возможность вспомнить достигнутые страной результаты и ту роль, которую она играет. «Но это также возможность побудить Европу и сам Казахстан к более тесному сотрудничеству для укрепления безопасности, демократии и прав человека в Центральной Азии и во всем мире», - подытожил К.Бондевик.