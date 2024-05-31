РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:43, 31 Май 2024 | GMT +6

    Экс-председателя Комитета рыбного хозяйства РК приговорили к шести годам тюрьмы

    Нариман Жунусов
    Фото: Правительство РК

    Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил к шести годам заключения бывшего председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Наримана Жунусова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нариману Жунусову и экс-руководителю управления рыбных ресурсов и регулирования рыболовства выдвинули обвинения по двум эпизодам.

    По первому эпизоду - с 2021 по 2024 гг. подсудимые получили взятку в виде денежных средств, посредством банковских переводов в сумме 1,5 млн тенге за общее покровительство от генерального директора подведомственной комитету организации. 

    По второму эпизоду – от директора частной компании, посредством банковского перевода получена сумма в размере двух млн тенге за покровительство деятельности компании.

    - В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном, – говорится в сообщении суда.

    Наказание по данной статье оставляет 60-70-кратный штраф от суммы взятки или лишение свободы от семи до 12 лет. Но суд учел тяжесть совершенного преступления и невозможность уплатить размер минимального штрафа, предусмотренной санкцией статьи, в установленный судом срок. Поэтому назначение штрафа в виде наказания исключено.

    - Несмотря на обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание в виде чистосердечного раскаяния, активного способствования раскрытию уголовного правонарушения и наличия малолетних детей, экс-председатель комитета и руководитель управления осуждены к 6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и квазигосударственном секторе, – сообщили в суде.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Регионы Минсельхоз Суды Борьба с преступностью Криминал Астана
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!