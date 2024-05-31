Экс-председателя Комитета рыбного хозяйства РК приговорили к шести годам тюрьмы

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил к шести годам заключения бывшего председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Наримана Жунусова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Нариману Жунусову и экс-руководителю управления рыбных ресурсов и регулирования рыболовства выдвинули обвинения по двум эпизодам.

По первому эпизоду - с 2021 по 2024 гг. подсудимые получили взятку в виде денежных средств, посредством банковских переводов в сумме 1,5 млн тенге за общее покровительство от генерального директора подведомственной комитету организации.

По второму эпизоду – от директора частной компании, посредством банковского перевода получена сумма в размере двух млн тенге за покровительство деятельности компании.

- В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном, – говорится в сообщении суда.

Наказание по данной статье оставляет 60-70-кратный штраф от суммы взятки или лишение свободы от семи до 12 лет. Но суд учел тяжесть совершенного преступления и невозможность уплатить размер минимального штрафа, предусмотренной санкцией статьи, в установленный судом срок. Поэтому назначение штрафа в виде наказания исключено.

- Несмотря на обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание в виде чистосердечного раскаяния, активного способствования раскрытию уголовного правонарушения и наличия малолетних детей, экс-председатель комитета и руководитель управления осуждены к 6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и квазигосударственном секторе, – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.