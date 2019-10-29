Экс-председатель КСПК «Азат-Шаңырагы» Қайырлы Омар приговорен к двум годам лишения свободы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-председатель КСПК «Азат-Шаңырагы» приговорен к двум годам лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на суд города Нур-Султан.

По информации Сарыаркинского районного суда №2, органом досудебного расследования Омар Қ.М. обвинялся в хищении более 12 миллионов тенге по ст.189 ч.4 п.2 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).В ходе судебного разбирательства сторона обвинения не представила достаточных доказательств совершения Омар Қ.М. указанного деяния.

Суд признал недопустимыми доказательствами отдельные следственные действия: протоколы обыска и осмотра, заключение судебно-экономической экспертизы в связи с признанием их добытыми с нарушением уголовно-процессуального закона. Судом установлен лишь факт незаконного дополнительного сбора денежных средств с лиц, не являющихся собственниками КСПК «Азат-Шаңырагы».

В этой связи действия Омар Қ.М. переквалифицированы на ст. 250 ч.1 УК (злоупотребление полномочиями).

Сарыаркинский районный суд № 2 столицы признал Омар Қ.М. виновным по ст.250 ч.1 УК. Он приговорен к 2 годам лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.Приговор не вступил в законную силу.