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Экс-полицейский за подстрекательство к взятке оштрафован на 18 млн тенге в Атырау

1 Ноября 2022, 18:54
Экс-полицейский за подстрекательство к взятке оштрафован на 18 млн тенге в Атырау
1 Ноября 2022, 18:54

Экс-полицейский за подстрекательство к взятке оштрафован на 18 млн тенге в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В суде №2 города Атырау расмотрено уголовное дело в отношении бывшего инспектора службы роты патрульной полиции ДВД региона. Он обвинялся в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау, будучи должностным лицом ДП Атырауской области, используя служебное положение, подсудимый пообещал забрать документы граждан Узбекистана из отдела миграционной службы. Обещая передать деньги руководству в миграционную службу, подстрекал их к даче взятки. В результате присвоил принадлежащие гражданину Узбекистана 600 000 тенге.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, видеозаписями. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Подсудимый и защитник, не согласившись с предъявленным обвинением, просили его оправдать.

«После рассмотрения всех обстоятельств дела, приговором суда С. признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в 30-кратном размере суммы взятки - 18 000 000 тенге. С пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. Также подсудимый лишен специального звания старшего лейтенанта»,- сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.


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