Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Экс-начальника  департамента Минобороны осудили за взяточничество

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Декабря 2020, 13:48
Экс-начальника  департамента Минобороны осудили за взяточничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-начальник департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК генерал-майор Копбаев осужден за взяточничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«Антикоррупционной службой ранее окончено уголовное дело в отношении начальника департамента кадров Министерства обороны РК генерал-майора Копбаева К.Р. по факту получения взятки. Установлено, что в мае 2019 года Копбаев получил взятку в сумме 200 тыс. тенге за назначение на офицерскую должность в РГУ «Военный институт Сил воздушной обороны им. Т. Бигельдинова» в г. Актобе. Приговором военного суда Акмолинского гарнизона Копбаев осужден к 5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, судом будет внесено представление на имя Президента Республики Казахстан о лишении Копбаева воинского звания генерал-майор и ордена «Құрмет».


Коррупция   Армия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге