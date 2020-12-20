Экс-начальника  департамента Минобороны осудили за взяточничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-начальник департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК генерал-майор Копбаев осужден за взяточничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«Антикоррупционной службой ранее окончено уголовное дело в отношении начальника департамента кадров Министерства обороны РК генерал-майора Копбаева К.Р. по факту получения взятки. Установлено, что в мае 2019 года Копбаев получил взятку в сумме 200 тыс. тенге за назначение на офицерскую должность в РГУ «Военный институт Сил воздушной обороны им. Т. Бигельдинова» в г. Актобе. Приговором военного суда Акмолинского гарнизона Копбаев осужден к 5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, судом будет внесено представление на имя Президента Республики Казахстан о лишении Копбаева воинского звания генерал-майор и ордена «Құрмет».