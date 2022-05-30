30 Мая 2022 15:14

Экс-министру обороны РК продлили арест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решение о продлении ареста принято 13 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экс-министру обороны РК Мурату Бектанову продлили арест до 20 июня. Информацию подтвердили в пресс-службе Алматинского городского суда.

«Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов будет находиться под арестом до 20 июня. Срок заключения продлен еще на месяц решением следственного межрайонного суда Алматы», - сказал и.о. пресс-секретаря Алматинского городского суда Нурсултан Орынбасаров.

Ранее сообщалось, что экс-министру обороны РК Мурату Бектанову грозит до 15 лет лишения свободы. Он был задержан и водворен в изолятор временного содержания 21 февраля этого года. 19 февраля 2022 года Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан.