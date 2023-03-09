Экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова осудили на 12 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам, отвечая на официальный запрос BaigeNews.kz, сообщили о вынесении приговора в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова, передает МИА «Казинформ».

«М. Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24.02.2023 года по ч.3 ст.451 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - сообщили в суде.

Более подробную информацию суд предоставить не смог, сославшись на то, что дело рассмотрено под грифом «Секретно».

Расследование в отношении экс-главы Минобороны началось 19 февраля 2022 года «по факту бездействия по службе». Как заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, во время январских событий Вооруженные силы страны из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства не смогли с достоинством выполнить поставленные для них задачи.

В январе этого года генпрокурор Берик Асылов сообщил, что Бектанов «отдавал явно незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты» и «обвиняется в превышении власти, совершённом в боевой обстановке».