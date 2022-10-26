Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов выступил с заключительным словом в суде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане продолжается суд по делу бывшего министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева. Сегодня им было предоставлено заключительное слово, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам экс-министра, в ходе суда сторона защиты доказала, что ни у него, ни у его бывшего помощника не было злого умысла, преступного умысла и личной выгоды.

«Уважаемый суд, я надеюсь, что в совещательной комнате вы объективно оцените все доводы, которые представила наша сторона, объективно оцените те незаконные доводы, которые представила сторона государственного обвинения, и признаете меня невиновным в инкриминируемом мне преступлении и также признаете невиновным Олжаса Абишева. Мы не преступники, мы не нарушали закон», - сказал Елжан Биртанов в суде.

Бывший вице-министр Олжас Абишев в своем заключительном слове также не признал свою вину. По его словам, в рассматриваемом судом случае нет криминального следа и нет преступления, а обвинение надуманное, противоречивое и безосновательное.

Ранее, выступая с показаниями в суде, экс-министр зачитал ряд личных переписок и служебных записок от Олжаса Абишева. По его словам, они доказывают, что работа по внедрению платформы информатизации Минздрава велась интенсивно.

Поясняя эпизод с санавиацией во время пандемии коронавируса, Елжан Биртанов заявил, что в тот момент почувствовал ухудшение своего состояния. Он должен был лететь в Астану правительственным бортом, но тогда был бы вынужден контактировать с Премьер-министром и остальными членами Правительства. Чтобы не заразить коллег, он изолировался и вызвал борт санавиации.

11 октября прокуратура Астаны запросила назначить наказание для Елжана Биртанова в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, для Олжаса Абишева - в виде 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Также предлагается взыскать с Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева 1 млрд 548 млн 136 тыс. 575 тенге в равных долях, а также взыскать с Елжана Биртанова 5 млн 503 тыс. 721 тенге, затраченных на использование борта санитарной авиации.

Предварительные слушания по уголовному делу начались 26 января. Досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева завершилось в июле прошлого года.

Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. Стоимость невыполненных работ составила 4,1 млн долларов, или 1,5 млрд тенге.