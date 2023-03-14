Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов стал советником главы союза медработников QazMed

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов получил новую должность. Он стал советником председателя Республиканского отраслевого профессионального союза медицинских работников QazMed. Об этом сообщила директор Медиацентра Федерации профсоюзов РК Гульмира Каракозова. передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Республиканский отраслевой профессиональный союз медицинских работников QazMed усиливает свои ряды - сегодня в офисе Федерации профсоюзов РК представлен новый советник Председателя профсоюза Елжан Биртанов. Председатель Республиканского профсоюза медицинских работников QazMed Алиакпар Матишев, приветствуя коллег подчеркнул, что медицинские работники возлагают большие надежды на Елжана Биртанова, имеющего колоссальный опыт в развитии социально-партнерских отношений», - написала Гульмира Каракозова.

Обращаясь к коллегам, Елжан Биртанов отметил, что приложит весь свой опыт и знания для продвижения интересов медицинской общественности.

«Роль профсоюза важна в вопросах социальной защиты медицинских работников. В сфере здравоохранения есть еще вопросы, которые совместно с социальными партнерами нам предстоит решить: законодательно определить статус медицинского работника, кадровое обеспечение медучреждений, трудоустройство молодых специалистов, социальная поддержка. Нам вместе нужно продолжить реализацию поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению достойной оплаты труда медработников. Предстоит внести соответствующие изменения в отраслевое соглашение», - обозначил совместные планы Елжан Биртанов.

Елжан Биртанов – бывший министр здравоохранения. Он занимал этот пост с 2017 по 2020 года. 3 ноября 2020 года Комитет по финансовому мониторингу министерства финансов сообщил о задержании Биртанова по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. 28 октября 2022 году суд огласил приговор экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову.

«Суд приговорил Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 361 частью 3 УК РК по эпизоду «использование воздушного судна санитарной авиации» и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения. Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 частью 4 пунктом 3 УК РК, и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с установлением пробационного контроля, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - зачитал приговор судья Ибрагим Алькенов.