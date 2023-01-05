Экс-министр бороны РК Бектанов отдал незаконные приказы в ходе трагического января - версия следствия

5 Января 2023, 10:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В военном суде продолжаются слушания по делу экс-министра обороны Бектанова. Об этом заявил Генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данный момент в военном суде рассматривается дело экс-министра обороны Мурата Бектанова, который, по версии следствия, отдал ряд незаконных приказов: 5 января отказал коменданту города Алматы выделить военнослужащих для обороны здания госорганов; 6 января отдал приказ снять оцепление пяти рот со зданий акимата города Алматы и Резиденции Президента», - сказал Берик Асылов.

Генпрокурор добавил, что участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес.

«Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и Нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди, разграблены и сожжены города. Поэтому Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенном в боевой обстановке (ст.451 ч.3 УК). Окончательную правовую оценку его действиям и меру наказания определит суд», - подчеркнул Берик Асылов.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступит генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

Напомним, на прошлой неделе мажилисмен Едил Жанбыршин предложил генеральному прокурору и руководителям силовых структур прийти в Мажилис и ответить на волнующие казахстанцев вопросы о январских событиях.

Фото: ТАСС