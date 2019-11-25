Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг бросил вызов Дональду Трампу
ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Бывший мэр Нью-Йорка и по совместительству миллиардер Майкл Блумберг объявил о своих притязаниях на пост президента США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS.
В воскресенье 77-летний Блумберг официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы страны от Демократической партии в надежде победить Дональда Трампа.
В заявлении на своем обновленном сайте Блумберг подчеркнул, что страна «не может допустить еще четыре года безрассудных и неэтичных действий Трампа». По словам экс-мэра Нью-Йорка, Трамп представляет «угрозу для страны и ее ценностей».
Блумберг, который занимал пост мэра Нью-Йорка три срока подряд с 2001 по 2013, является медийным магнатом, состояние которого оценивается более чем в 50 миллиардов долларов.
Он будет самостоятельно финансировать свою предвыборную кампанию, не прибегая к сбору пожертвований. В случае, если Блумберг будет избран президентом, он откажется от зарплаты, положенном ему, говорят его сторонники.
Стоит отметить, что в Блумберг уже потратил 34 миллиона долларов на рекламу своей предвыборной кампании, которая появилась в эфире американских телеканалов в воскресенье вечером. Реклама останется в эфире вплоть до 3 декабря.
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