Экс-менеджеру 21st Century Fox грозит 40 лет тюрьмы по коррупционному делу в ФИФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший исполнительный директор компании 21th Century Fox Эрнан Лопес может быть приговорен к 40 годам лишения свободы после того, как его признали виновным в мошенничестве, отмывании денег и даче взяток руководителям Международной федерации футбола (ФИФА) и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) для получения прав на трансляцию крупных футбольных турниров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в пятницу французская газета Le Parisien, присяжные в суде Бруклина признали Лопеса виновным, но оправдали его коллегу из 21th Century Fox Карлоса Мартинеса по тем же обвинениям. Адвокат, представляющий Лопеса, заявил, что планирует обжаловать это решение. Виновной в качестве юридического лица была признана аргентинская маркетинговая компания Full Play, организация будет обязана выплатить денежный штраф.

Лопес был признан виновным после двухмесячного разбирательства в суде Бруклина. Во время судебного разбирательства аргентинский бизнесмен Алехандро Бурзако обвинил Лопеса и Мартинеса в даче взяток на сумму от $30 до 32 млн. Согласно постановлению суда в Бруклине, в случае оправдательного вердикта в отношении Мартинеса Лопес может быть приговорен к 40 годам тюремного заключения и крупному денежному штрафу. Во время слушаний Бурзако признал себя виновным в причастности к коррупционному скандалу, бизнесмен также отметил, что общая сумма взяток должна была составить $60 млн, но в 2015 году выплаты остановили из-за ареста представителей ФИФА.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американских властей швейцарская полиция задержала девять чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.