ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Экс-медсестру поймали на закладке наркотиков в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Сотрудники управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативных мероприятий задержали девушку, которая занималась закладкой психотропных веществ на территории города Шымкента.

Автоледи, заметив полицейских, поспешила избавиться от наркосвертка и бросила его под свою припаркованную машину. В свертке оперативники нашли 20 разовых доз «синтетики». Кроме того, при проверке в салоне автомобиля задержанной обнаружен еще один маленький рулон с гашишем. Под ковриком на полу авто найден складной нож, предположительно, для копания тайников. Факт следователи зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК. Выяснилось, что закладчица только недавно работала медицинским работником.

«По факту Енбекшинским РУП проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под стражей», – сказал наркоборец Бауыржан Карбеков.

Он также напомнил, что незаконное обращение с наркотиками в целях сбыта наказывается лишением свободы.