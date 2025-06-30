Экс-командующий войсками РгК «Восток» взят под стражу - Антикор

«Он подозревается в том, что, злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного, завладел его денежными средствами в особо крупном размере. Преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана, якобы, при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнеров», — сообщил официальный представитель Антикора.