17:58, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Экс-командующий войсками РгК «Восток» взят под стражу - Антикор
Агентством по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении бывшего командующего войсками регионального командования «Восток», сообщил официальный представитель Данияр Бигайдаров.
«Он подозревается в том, что, злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного, завладел его денежными средствами в особо крупном размере. Преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана, якобы, при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнеров», — сообщил официальный представитель Антикора.