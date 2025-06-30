РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:58, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Экс-командующий войсками РгК «Восток» взят под стражу - Антикор

    Агентством по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении бывшего командующего войсками регионального командования «Восток», сообщил официальный представитель Данияр Бигайдаров.

    Казахстанских чиновников водят на экскурсии в тюрьмы для профилактики коррупции
    Фото: pixabay

    «Он подозревается в том, что, злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного, завладел его денежными средствами в особо крупном размере. Преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана, якобы, при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнеров», — сообщил официальный представитель Антикора.

    Теги:
    Коррупция Армия Борьба с коррупцией Восточно-Казахстанская область Регионы Видео Антикор
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают