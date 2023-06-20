Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – Мошеннические действия усмотрел Аккольский районный суд в действиях бывшего инспектора патрульной полиции и его безработного пособника, которые пообещали акмолинцам помочь при сдаче экзамена на получении водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Акмолинского областного суда, инспектор патрульной полиции с безработным ввели в заблуждение трех потерпевших. Мужчины пообещали им помочь при сдаче экзамена на получение водительских прав, за что пострадавшие заплатили им 165 тысяч тенге, 250 тысяч тенге и 350 тысяч тенге. Однако после того, как отправились в спецЦОН, где им, якобы, должны были помочь сдать экзамены, одна девушка сдала тестирование самостоятельно, а двое других даже не набрали нужного количества баллов.

«Подсудимые вину по указанным эпизодам хищений признали. Кроме того, их вина подтверждается следующими доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-видеофонографических экспертиз, выписками со счета Kaspi Bank, согласно которым, переводились деньги, протоколами осмотра сотового телефона, в которых обнаружена его переписка с потерпевшими», - пояснили в ведомстве.

При этом Аккольский районный суд, назначая наказание, учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность: чистосердечное раскаяние, признание вины, возмещение причиненного ущерба. Отягчающим уголовную ответственность для подсудимого стало совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

«Приговором суда бывшему полицейскому по п.п. 2 и 4 ч.3 ст.190 УК РК назначено три года лишения свободы с пожизненным лишением специального права занимать должности на государственной службе, с лишением звания - старший лейтенант полиции. Второму подсудимому по ч.5 ст.28, п.1 ч.2 ст.190 УК РК назначено четыре года ограничения свободы, установлен пробационный контроль.», - добавили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.