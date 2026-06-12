Экс-игрок «Реал Мадрид» будет выступать за алматинский «Кайрат»

Контракт c 30-летним испанским центральным нападающим действует до конца 2027 года.

Марк Гуаль родился в каталонском городе Бадалона. Он учился в академиях «Бадалоны», «Барселоны» и «Эспаньола». За свою профессиональную карьеру он защищал честь «Севильи», «Атлетико», «Сарагосы», «Жироны», «Реал Мадрид», «Кастильи» и «Алькоркона».

Весной 2022 года Гуаль перешел в польскую «Ягеллонию». По итогам сезона 2022/23 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Польши и был признан лучшим нападающим Экстракласса.

Летом 2023 года он перешел в варшавскую «Легию», где выиграл с клубом Кубок Польши и Суперкубок. В сезоне 2024/25 он стал лучшим бомбардиром команды, забив 19 голов во всех соревнованиях. Из них 7 — в Лиге конференций УЕФА.

Последним клубом нападающего был «Риу Аве», выступающий в высшем дивизионе чемпионата Португалии.

Он также провел три матча за молодежную сборную Испании до 21 года.

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