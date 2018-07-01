Экс-игрок ФК «Астана» может сыграть против «Барселоны» и Месси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первым матчем Ла Лиги сезона 2018-2019 для «Алавеса», в который перешел экс-игрок «Астаны» ганец Патрик Твумаси, станет выездной поединок с «Барселоной», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Матч пройдет в ночь на 19 августа в 2:15 по времени Астаны.

Ранее официально было объявлено о переходе нападающего ФК «Астаны» Патрика Твумаси в испанский клуб «Алавес».