Экс-игрок «Челси» Кристиан Атсу найден мертвым под завалами в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий турецкого «Хатайспора» Кристиан Атсу, ранее выступавший за английский «Челси», найден мертвым под завалами в Турции. Об этом в Twitter сообщил агент футболиста Мурат Узунмехмет, передает МИА «Казинформ».

«Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался», — написал Узунмехмет.

Нападающего турецкого «Хатайспора» нашли под завалами одного из зданий. Атсу погиб в возрасте 31 года.

Атсу искали с самого начала разрушительных землетрясений в Турции на прошлой неделе. Ранее представители «Хатайспора» заявляли о том, что футболист собирался покинуть турецкий клуб накануне трагедии.

За свою карьеру футболист сборной Ганы успел поиграть за английские «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Борнмут», португальский «Порту», испанскую «Малагу» и другие клубы. К турецкому «Хатайспору» Атсу присоединился только в сентябре 2022 года.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 39,6 тысячи.







