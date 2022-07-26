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Экс-игрок «Барыса» официально объявлен главным тренером
26 Июля 2022 11:15

Экс-игрок «Барыса» официально объявлен главным тренером

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Алматы» официально представил нового главного тренера, которым стал экс-игрок клуба «Барыс» из южной столицы Андрей Спиридонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Shaiba.kz.

Будучи игроком, он установил рекорд чемпионатов Казахстана, первым добравшись до отметки в 200 заброшенных шайб.

В минувшем сезоне Андрей Владимирович занимал должность помощника главного тренера коллектива из южной столицы, а затем играющего тренера, где в 15 матчах заработал 4 (1+3) очка.

Также выступал за такие клубы, как «Актобе», «Алтай-Торпедо», «Барыс, «Бейбарыс», «Енбек», «Иртыш», «Номад» и «Торпедо».


Фото: shaiba.kz

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