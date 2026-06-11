Экс-хоккеист «Барыса» подписал контракт с клубом из Североамериканской лиги

20-летний форвард был выбран на драфте клубом «Кенай Ривер Браун Беарз», о чем официально сообщила пресс-служба американской команды.

Ранее стало известно об уходе хоккеиста из системы астанинского «Барыса». Последние два сезона Кажибеков выступал в Чемпионате МХЛ за «Снежных Барсов». В молодежной лиге нападающий провел 73 матча, в которых набрал 35 баллов по системе «гол+пас» (16 шайб и 19 результативных передач).

Североамериканская хоккейная лига (NAHL) — это одна из ведущих молодежных хоккейных лиг США, имеющая статус Tier II (второй дивизион после USHL). Турнир ориентирован на подготовку игроков для американских университетов (NCAA) и последующего выхода на профессиональный уровень (AHL и NHL).

Для казахстанских хоккеистов переход в NAHL — проверенный и престижный карьерный маршрут. В разное время через эту лигу прошли ключевые игроки сборной Казахстана и клубов КХЛ.

Наиболее успешную карьеру в NAHL построили такие казахстанские игроки, как вратарь Вилель Корниенко, нападающие Артур Гатиятов, Батырлан Муратов и Самат Данияр. Лига славится высокой плотностью силового хоккея, жестким календарем и североамериканским размером площадок. Это позволяет молодым игрокам быстрее адаптироваться к быстрому принятию решений на льду.

Клуб «Кенай Ривер Браун Беарз» базируется в городе Снайдотна на Аляске. Команда выступает в Среднезападном дивизионе NAHL, а домашние матчи проводит на льду «Kenai Multi-Purpose Arena». Переход в эту систему предоставит Кариму Кажибекову шанс закрепиться в поле зрения скаутов NCAA.

Ранее казахстанские хоккеисты триумфально выступили на элитном мировом турнире в Канаде.