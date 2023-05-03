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Экс-главу Mastercard Аджая Бангу избрали президентом Всемирного банка

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Мая 2023, 22:36
Экс-главу Mastercard Аджая Бангу избрали президентом Всемирного банка Фото: Getty Images

ВАШИНГТОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Бывший глава компании Mastercard Аджай Банга избран новым президентом Всемирного банка (ВБ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Исполнительные директора ВБ сегодня избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся 2 июня 2023 года», - отмечается в документе банка.

Экс-глава компании Mastercard в качестве 14-го президента будет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную - Международный банк реконструкции и развития.

63-летний Аджай Банг стал единственным кандидатом на пост главы ВБ. В финучреждении также подчеркнули, что процесс выдвижения кандидатур на этот пост был открытым и транспарентным, каждая страна - участница организации могла выступить с соответствующим предложением.


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