Экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск

Бывшего генерального директора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск. Информация появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Розыскное дело от 23 января 2024 года зарегистрировано в Алматинской области по инициативе агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Розыск ведет департамент экономических расследований по Алматинской области.

Максат Арип руководил АО «Kazakhstan Kagazy» с 2003 по 2008 годы.