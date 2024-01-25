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    18:10, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск

    АФМ
    Фото: АФМ

    Бывшего генерального директора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск. Информация появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Розыскное дело от 23 января 2024 года зарегистрировано в Алматинской области по инициативе агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Розыск ведет департамент экономических расследований по Алматинской области.

    Максат Арип руководил АО «Kazakhstan Kagazy» с 2003 по 2008 годы. 

    Экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск
    Фото: Снимок экрана

     

     

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы АФМ Прокуратура Алматинская область Розыск
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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