Экс-главу Интерпола приговорили в Китае к 13,5 годам заключения
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Мэн Хунвэй, бывший глава Интерпола и вице-министр общественной безопасности Китая, был сегодня приговорен к 13 с половиной годам лишения свободы за взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
Мэн Хунвэй был оштрафован на 2 миллиона юаней (290 000 долларов США) в соответствии с приговором народного суда в Тяньцзине.
Он признал себя виновным в суде и заявил, что апелляцию подавать не будет.
Расследование показало, что в период с 2005 по 2017 год Мэн использовал свои служебные полномочия для собственной выгоды, брал взятки, продвигал знакомых по службе. В приговоре говорится, что в обмен на свои «услуги» он незаконно принял деньги и подарки на сумму более 14,46 миллионов юаней.
Суд принял во внимание тот факт, что Мэн предоставил дополнительную информацию о своих преступлениях, признал себя виновным и полностью раскаялся в содеянном. Синьхуа отмечает, что часть незаконных полученных Мэном денег и имущества конфисковать так и не удалось.
Напомним, Мэн Хунвэй занимал пост главы Интерпола с 2016 по 2018 годы. Он был арестован по обвинению в коррупции в октябре 2018 года.
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