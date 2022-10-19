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Экс-главу департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции осудили в Атырау

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Октября 2022, 18:30
Экс-главу департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции осудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении экс-руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области по обвинению в неоднократном получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Атырауского областного суда.

Судом установлено, что Г., являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, входящим в его служебные полномочия и в силу должностного положения, через посредника своего доверенного лица неоднократно получала взятки.

В ходе судебного следствия с участием прокурора, подсудимых, их адвокатов заключено процессуальное соглашение о признании вины.

Приговором суда подсудимая Г. признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4 900 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.

Еще одной подсудимой за посредничество назначено наказание в виде штрафа в размере 1 350 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.

Третья подсудимая признана виновной за неоднократную дачу взятки, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 750 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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