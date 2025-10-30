Экс-главного транспортного прокурора Максата Дуйсенова экстрадируют из Германии в Казахстан
Объявленного в международный розыск бывшего главного транспортного прокурора Казахстана Максата Дуйсенова, экс-подчиненного Кайрата Кожамжарова, экстрадируют из Германии в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев.
— Максата Дуйсенова задержали в Германии, находится под экстрадиционным арестом. То, что в средствах массовой информации писали, это не соответствует действительности. Процесс экстрадиции запущен. У меня большая просьба доверять только официальным источникам. Отказ со стороны Германии нам не поступал. То есть мы работаем над его экстрадицией, — сказал Койгелдиев на брифинге в Сенате.
В розыск Максат Дуйсенов был объявлен управлением полиции Алмалинского района Алматы по инициативе прокуратуры в сентябре этого года.
Напомним, Генеральная прокуратура подтвердила причастность Кожамжарова к «Хоргосскому делу».