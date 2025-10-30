Экс-главного транспортного прокурора Максата Дуйсенова экстрадируют из Германии в Казахстан

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев.

— Максата Дуйсенова задержали в Германии, находится под экстрадиционным арестом. То, что в средствах массовой информации писали, это не соответствует действительности. Процесс экстрадиции запущен. У меня большая просьба доверять только официальным источникам. Отказ со стороны Германии нам не поступал. То есть мы работаем над его экстрадицией, — сказал Койгелдиев на брифинге в Сенате.