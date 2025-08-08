РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:18, 08 Август 2025 | GMT +5

    Экс-глава Погранслужбы КНБ Дильманов вышел на свободу

    Дархан Дильманов, ранее возглавлявший Пограничную службу Комитета национальной безопасности РК, вышел на свободу. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент Kazinform.

    Дархан Дильманов
    Фото: КНБ РК

    — Указанный в запросе осужденный отбывал наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы согласно приговору суда. Освобожден в связи с полным отбытием срока наказания, назначенного судом, — сообщили в КУИС.

    Напомним, КНБ РК задержал бывших руководителей Погранслужбы в июне 2022 года. Они были взяты под стражу по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы.                                                                                      

