14:18, 08 Август 2025 | GMT +5
Экс-глава Погранслужбы КНБ Дильманов вышел на свободу
Дархан Дильманов, ранее возглавлявший Пограничную службу Комитета национальной безопасности РК, вышел на свободу. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент Kazinform.
— Указанный в запросе осужденный отбывал наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы согласно приговору суда. Освобожден в связи с полным отбытием срока наказания, назначенного судом, — сообщили в КУИС.
Напомним, КНБ РК задержал бывших руководителей Погранслужбы в июне 2022 года. Они были взяты под стражу по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы.