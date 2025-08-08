Экс-глава Погранслужбы КНБ Дильманов вышел на свободу

— Указанный в запросе осужденный отбывал наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы согласно приговору суда. Освобожден в связи с полным отбытием срока наказания, назначенного судом, — сообщили в КУИС.

Напомним, КНБ РК задержал бывших руководителей Погранслужбы в июне 2022 года. Они были взяты под стражу по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы.