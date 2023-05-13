Экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов арестован на два месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аблай Мырзахметов арестован на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 мая 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова А.И. сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении суда города Астаны.

Напомним, что 10 мая сообщалось о задержании экс-Главы НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова.

В Антикоре сообщили, что Аблай Мырзахметов подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. В настоящее время по уголовному делу ведется следствие. Проверяется причастность Мырзахметова к совершению других преступлений.

По данным некоторых источников, сумма взятки составила 30 млн долларов или 13,3 млрд тенге.

18 февраля прошлого года правление НПП «Атамекен» во главе с Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку.

В 2021 году Forbes включал его в 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Выяснилось, что он - совладелец ТОО «Комбинат «Фараб» и собственник ТОО «Altyn Dala Mining», разрабатывающего Убинское и Ашалинское месторождения золота в ВКО.